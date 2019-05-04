شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بزيادة إنتاج مصر من البطاطس إلى 5 ملايين طن فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع تقرير أن يصل إنتاج البطاطس خلال عام 2019 نحو 5 مليون طن مقابل 4.2 مليون طن بالموسم الماضى، مرجعة سبب الزيادة إلى الأساليب الجديدة فى الزراعة ، وبحسب ما ذكرت شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، أن حزمة الإرشادات الفنية لمزارعى محصول البطاطس للقضاء على مرض العفن البنى ستساهم أيضا فى ارتفاع المحصول ، حيث تُقدم شهرياً للمزارعين للحفاظ على المحصول من الإصابة بالأمراض والآفات الزراعية.

تعد البطاطس المصرية من ضمن أهم الحاصلات الزراعية على المستوى المحلى داخل السوق المصرى والمستوى العالمى للبلدان التى تعتمد على واردات البطاطس من مصر حيث ينقسم العام الواحد إلى 3 مواسم زراعية (ثلاثة عروات) للبطاطس موسم الصيف يبدأ من (فبراير إلى مايو) والموسم النيلى يبدأ من (يوليو إلى أغسطس) وموسم الشتاء (من سبتمبر إلى نوفمبر) ويتركز معظم الإنتاج فى محافظة (البحيرة - المنوفية - الغربية - النوبارية –مطروح).

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وأوضح التقرير ، أن مصر تعتمد إلى حد كبير على استيراد تقاوى البطاطس حيث بلغت واردات الموسم الحالى حوالى 120 ألف طن، وتكون معظم الواردات من الاتحاد الأوروبى بنسبة تقارب 83% من إجمالى الواردات مقسمة على النحو التالى (هولندا 33.5% – إنجلترا 33% - فرنسا 16%)، حيث يتم زراعة ما يقرب من 408 ألف فدان، بزيادة حوالى 50 ألف فدان عن الموسم الماضى مقسمة على الثلاثة عروات؛ فبالعروة الشتوية تم زراعة ما يقرب من 214 ألف فدان وهى العروبة الأكبر من حيث المساحة المزروعة وإنتاجية الفدان، بجانب 152 ألف فدان بالعروة الصيفية وأقل عروة هى النيلية بنحو 40 ألف فدان.

وذكرت أسواق، أن مصر تعد أكبر منتج للبطاطس فى إفريقيا، كما تحتل المركز الرابع عشر على مستوى العالم من حيث إنتاج البطاطس، ومن المتوقع أن يصل حجم صادرات البطاطس خلال العام الحالى نحو 760 ألف طن كما تعد مصر خامس أكبر مُصدر للبطاطس بالعالم حيث تقوم بتصدير نحو 80%من إجمالى الصادرات لكلاً من (روسيا – دول الاتحاد الأوروبى - الإمارات العربية المتحدة).