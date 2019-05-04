شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى شامل الصفقات، وبلغ 6.4 مليون ورقة بقيمة 395.3 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 11.8 مليون ورقة، بقيمة 133.98 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 23.9 مليون ورقة بقيمة 122.8 مليون جنيه، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول 22.8 مليون ورقة بقيمة 101 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات المالية بحجم تداول بلغ 13.7 مليون ورقة بقيمة 81.3 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الاتصالات بحجم تداول بلغ 29.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 52.1 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 6.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 48 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 3.997 مليون ورقة منفذة بقيمة 42.7 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 5.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 26.2 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 2.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 19.9 مليون جنيه.

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وحل قطاعا المرافق والتكنولوجيا فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 2.8 ألف ورقة منفذة بقيمة 209 ألف جنيه، الثانى بحجم تداول 2.7 ألف ورقة بقيمة 153 ألف جنيه.

يذكر أن جلسات البورصة المصرية، اقتصرت على جلستين فقط، وذلك لتعطلها 3 أيام لمناسبات مختلفة.