النفط يغلق مرتفعا لكن ينهي الأسبوع على خسارة

جدة - عمرو شويل ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع تحسن توقعات الطلب على الخام بعد بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وسط نقص في المعروض ناتج عن خسائر لإنتاج

الخام في إيران وفنزويلا اللتين تخضعان لعقوبات أمريكية.

لكن عقود النفط تنهي الأسبوع على انخفاض بعد الإعلان هذا الأسبوع عن قفزة في مخزونات الخام الأمريكية.

وسجلت عقود برنت 70.85 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعة 10 سنتات. وينهي خام القياس العالمي الأسبوع على خسارة قدرها 2.6 في المئة، مرتدا عن خمسة أسابيع متتالية من المكاسب.

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وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 13 سنتا عند 61.94 دولار للبرميل، لكنها تنهي الاسبوع منخفضة حوالي 3 بالمئة في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وأظهر تقرير من وزارة العمل الأمريكية اليوم قفزة في الوظائف في الولايات المتحدة في أبريل نيسان في حين هبط معدل البطالة إلى أدنى مستوى في أكثر من 49 عاما عند 3.6 بالمئة، وهو ما زاد التوقعات بأن الطلب على النفط سيبقى قويا.

لكن المكاسب في سوق النفط يكبحها تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أظهر أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر أيلول 2017 وأن الانتاج سجل مستوى قياسا مرتفعا عند 12.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة تخطت صادرات النفط الأمريكي في نوفمبر تشرين الثاني حاجز ثلاثة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى ووصلت إلى ذروة بلغت 3.6 مليون برميل يوميا في وقت سابق هذا العام.