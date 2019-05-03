بعد ضربة إيران وفنزويلا.. توقعات بزيادة صادرات أمريكا النفطية إلى آسيا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

توقع تقرير صادر عن مؤسسة “إنيرجي سيكيورتي أنالاسيز إنكوربوريتد” (إي.إس.أيه.آي) ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من النفط خلال العامين الحالي والمقبل بمقدار 400 ألف برميل يوميا تقريبا، مع تزايد دور النفط الأمريكي في هذه السوق نتيجة انخفاض صادرات كل من فنزويلا وإيران.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن “سارة إيمرسون” مديرة قطاع الطاقة في “إي.إس.أيه.آي” القول سوق النفط الآسيوية “مازالت الجائزة والسعودية

والولايات المتحدة ستكونان أكبر الفائزين” بها.

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وتتوقع الشركة المتخصصة في استشارات الطاقة تراجع صادرات فنزويلا من النفط الخام إلى 500 ألف برميل يوميا بنهاية العام الحالي.

في الوقت نفسه، فإن البرازيل والدول النفطية الأخرى تتحرك لزيادة صادراتها إلى السوق الآسيوية، حيث زادت الصادرات إلى الصين إلى ما بين

300 و40 ألف برميل يوميا خلال الشهور الأخيرة.

وأشارت بلومبرج إلى أن تدفق النفط الخام من أمريكا اللاتينية إلى آسيا سيزداد خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي رغم تراجع الإنتاج في

فنزويلا.

في الوقت نفسه، فإنه إذا توقف تدفق النفط الإيراني إلى آسيا نتيجة العقوبات الأمريكية، فإن النفط السعودي والإماراتي قد يحل محله.