إصدار 73 ألف سجل تجاري للمؤسسات والشركات خلال 3 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت وزارة التجارة والاستثمار ما يربو على 73 ألف سجل تجاري للمؤسسات والشركات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي (2019).

ووفق إحصائية وزارة التجارة، زاد إجمالي السجلات التجارية المصدرة للمؤسسات خلال الربع الأول من العام الحالي (2019) بنسبة 27%، فيما زادت السجلات التجارية للشركات بنسبة 24%، مقارنة بالربع الرابع من 2018، نتيجة للإصلاحات والتحسينات التي خضعت لها بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية بهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية.

وأصدت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 68 ألف سجل تجاري للمؤسسات خلال الربع الأول مقابل 53 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع من 2018، فيما بلغت السجلات التجارية المصدرة للشركات في الربع الأول 4.9 آلاف، مقابل 3.9 آلاف سجل تجاري أصدرت في الربع الرابع من 2018.

وأوضح التقرير أن تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الربع الأول من العام الحالي ارتفع أيضا بنسبة 27% مقارنة بالربع الرابع 2018، إذ بلغ إجمالي الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تم تأسيسها خلال الربع الأول 2.4 ألف شركة، مقارنة مع 1.9 ألف شركة أسست في الربع الرابع من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن أبرز خمس مدن تتركز فيها الشركات المنشأة خلال الربع الأول هي على التوالي: الرياض، جدة، الدمام، الخبر، مكة المكرمة، مبينة أنها نفذت في إطار سعيها إلى خلق بيئة استثمارية محفزة وفاعلة وجاذبة عددا من الإصلاحات أبرزها: تأسيس الشركات خلال 30 دقيقة، وإلغاء شرط إيداع رأس المال عند تأسيس الشركات، وإلغاء متطلب الموافقات المسبقة لاستخراج السجل التجاري، وإلغاء دراسة الوزارة لعقود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

كما نفذت الوزارة خلال الفترة الماضية عددا من التحسينات، حيث مكنت من تقليص متوسط المدة الزمنية لتأسيس الشركات إلى 30 دقيقة فقط، وأتاحت 62 خدمة الكترونية، كما توسعت في مراكز خدمة العملاء النموذجية بمفهوم الموظف الشامل.

وأصدرت قرارات لتمكين الشركات، أبرزها إلغاء إصدار سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس نشاطا مماثلا في المنطقة نفسها، وتعديل نظامي السجل التجاري والشركات، ومكنت من انعقاد جمعيات مجالس إدارات الشركات المساهمة المغلقة دون موافقة مسبقة من الوزارة، وأتاحت خدمة قرارات الشركاء والحصول على مستخرج السجل التجاري الكترونيا، كما صدر أخيرا تنظيم السجل الموحد للرهون.

وفي إطار تسهيل بدء النشاط التجاري، ارتبطت جميع جهات بدء العمل التجاري في منصة «مراس» التي تتيح حاليا أكثر من 112 خدمة الكترونية تقدمها 21 جهة حكومية.

أبرز إصلاحات منظومة التجارة والاستثمار:

تأسيس الشركات خلال 30 دقيقة

إلغاء شرط إيداع رأس المال عند تأسيس الشركات

إلغاء متطلب الموافقات المسبقة لاستخراج السجل التجاري

إلغاء دراسة الوزارة لعقود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة

التوسع في الخدمات الالكترونية والتي وصلت إلى 62 خدمة

التوسع في مراكز خدمة العملاء النموذجية

إلغاء إصدار سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس نشاطا مماثلا في المنطقة نفسها

تعديل نظامي السجل التجاري والشركات

انعقاد جمعيات مجالس إدارات الشركات المساهمة المغلقة دون موافقة مسبقة من الوزارة

إتاحة خدمة قرارات الشركاء والحصول على مستخرج السجل التجاري الكترونيا

ربط جميع جهات بدء العمل التجاري بمنصة «مراس»، حيث تتيح 112 خدمة تقدمها 21 جهة

تطورات الربع الأول 2019

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السجلات التجارية للمؤسسات

68,129

الربع الرابع 2018

53,463

السجلات التجارية للشركات

4,942

الربع الرابع 2018

3,972

تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة

2,411

الربع الرابع 2018

1.898