هواوي تتخطى أبل لتصبح ثاني أكبر شركة محمول بالعالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تقدمت شركة هواوي الصينية للالكترونيات على شركة أبل الأمريكية لتصبح ثاني أكبر شركة للهواتف المحمولة في العالم خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد سامسونج الكورية الجنوبية التي لا تزال في الصدارة، وفق وكالة بلومبيرج للأنباء أمس.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مؤسسة أي.دي.سي للدراسات التسويقية أن مبيعات شركة هواوي، التي تواجه سلسلة من الاتهامات بالتعاون مع أنشطة التجسس الصينية، ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وذكرت وكالة بلومبيرج أن هواوي هي الشركة الوحيدة، بين الشركات الأربع الكبرى في مجال الهواتف المحمولة في العالم، التي استطاعت زيادة حصتها السوقية الإجمالية للربع السنوي السادس على التوالي.

ونجحت هواوي في زيادة حصتها بوتيرة ثابتة على حساب شركتي سامسونج وأبل لاسيما في قطاع الأجهزة المحمولة باهظة الثمن، وبخاصة في أسواقها المحلية بالصين.

ونقلت بلومبيرج عن ريان ريث المسؤول بمؤسسة أي.دي.سي قوله :»إن «سوق الهواتف المحمولة بشكل إجمالي ما زال يواجه تحديات في شتى المجالات، غير أن هواوي استطاعت زيادة مبيعاتها بنسبة 50%»، مضيفا أن «هذا الترتيب الجديد لسامسونج وهواوي وأبل يظل مرجحا للغاية عندما ينتهي عام 2019».

وبحسب تقرير مؤسسة أي.دي.سي فقد حققت «هواوي» مكاسب مطردة على «أبل» و»سامسونج» مع مجموعة متطورة من الأجهزة، لا سيما في سوقها المحلي في الصين. فيما توقع صانع «ايفون» هذا الأسبوع مبيعات ربع سنوية تفوق تقديرات المحللين، مما يشير إلى أن الطلب على أجهزة «ايفون» قد استقر بعد فترة عطلة مخيبة للآمال.