شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الوظائف الأمريكية يقفز.. والبطالة تهبط إلى 3.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفز نمو الوظائف الأمريكية فى إبريل، وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته فى أكثر من 49 عاما عند 3.6 %، مما يشير إلى نمو اقتصادى قوى.

يدعم تقرير وزارة العمل الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) يوم الأربعاء، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وعزوفه عن تعديل السياسة النقدية قريبا. ووصف جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الاقتصاد ونمو الوظائف بأنهما "أقوى بعض الشئ مما توقعنا" والتضخم "أضعف نوعا ما".

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وزادت الوظائف غير الزراعية 263 ألف وظيفة الشهر الماضي، وسط مكاسب فى التوظيف شملت جميع القطاعات تقريباً، وجرى تعديل بيانات فبراير ومارس بالزيادة لتُظهر خلق 16 ألف وظيفة فوق التقدير السابق، كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الوظائف غير الزراعية 185 ألفا الشهر الماضي.

ومازال نمو الوظائف أعلى كثيرا من مستوى المئة ألف الضرورى شهريا لمواكبة النمو فى حجم السكان فى سن العمل.