شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يعزز التمويل لأفريقيا للمساعدة فى مكافحة الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى الجديد اليوم الجمعة، إن البنك يعتزم زيادة الإقراض إلى الدول الأفريقية لمساعدتها فى مكافحة الفقر، وذلك بعد جولة له فى 3 دول أفريقية فى منطقة جنوب الصحراء.

وتعهد مالباس بتعزيز بعثة البنك لمكافحة الفقر بعدما زار موزامبيق وإثيوبيا ومدغشقر، فى الفترة بين 29 أبريل و3 مايو، واجتمع مع زعماء تلك الدول وزار مشروعات يمولها البنك.

وقال مالباس لرويترز "تعمل أفريقيا على (خفض الفقر) وهناك بعض الانخفاض فى بعض البلدان لكن فى المجمل هناك زيادة فى عدد الأشخاص الذين يعيشون فى فقر مدقع"، وأضاف: "لذلك سيقدم البنك المزيد من منحه وقروضه إلى أفريقيا".

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وذكر أن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك ستزيد أيضا أنشطتها فى القارة على مدار الأعوام القليلة القادمة. ومؤسسة التمويل هى صندوق البنك الدولى لمساعدة الدول الأكثر فقرا.

وقال مالباس إنه زار أفريقيا لأنها جزء رئيسى من تركيز البنك على مكافحة الفقر، وأيضا لتقييم الضرر الناتج عن إعصار اجتاح موزامبيق ومالاوى وزيمبابوى فى مارس.