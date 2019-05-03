شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة لمجلة سويسرية: نستهدف تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة، لقاءً صحفياً مع جريدة Handelszeitung السويسرية، التى تعتبر أحد أهم الصحف السويسرية، فى ختام مشاركتها فى فعاليات منتدى السياحة العالمى "World Tourism Forum" الذى ينعقد خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو الجارى فى مدينة لوزيرن السويسرية.

استعرضت الوزيرة، خلال اللقاء الأثر الاقتصادى لصناعة السياحة فى مصر، وأهمية هذه الصناعة فى توفير وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيرة إلى أن وزارة السياحة تطمح لأن يكون فى كل بيت مصرى فرد يعمل فى السياحة، سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة.

كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط ، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، عن الحملة الترويجية الجديدة لمصر، موضحة أن تحديث آليات الترويج السياحى يعتبر حجر الزاوية فى محور الترويج والتنشيط فى برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة فى نوفمبر الماضى لتطوير القطاع ، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على الترويج لكل منطقة سياحية على حده لإبراز ميزاتها التنافسية وتعريف السائح بخصائصها.

كما تطرقت الوزيرة، للحديث عن افتتاح المتحف المصرى الكبير فى الربع الأخير من العام القادم، مشيرة إلى الجهود التى تبذلها وزارة الآثار للانتهاء من هذا الصرح الثقافى الكبير، وقالت إن افتتاح المتحف هو أحد الركائز الاساسية التى تعتمد عليها الحملة الترويجية لمصر فى الخارج GEM2020.

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وفى سؤال عن مدى اهتمام الوزارة بأسواق أوروبا الوسطى، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الخطة الترويجية الجديدة تستهدف تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وفتح أسواق جديدة مثل أسواق شرق آسيا وأسواق أوروبا الوسطى.

وعن التحسن الذى تشهده السياحة المصرية، لفتت الوزيرة، إلى ارتفاع مؤشرات السياحة الوافدة إلى مصر خلال عامى 2017 و2018، والمؤشرات المتوقعة خلال العام الحالى إيجابية.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط ، أن برنامج الإصلاح الهيكلى يهدف إلى النهوض بالقطاع وزيادة تنافسيته من خلال تحقيق تنمية سياحية مستدامة تجعله أكثر تحملا لأى صدمات، موضحة أن نقطة القوة التى يقوم عليها هذا البرنامج هى أنه أعطى لصناعة السياحة المصرية رؤية وخطة مشتركة يعمل على تحقيقها كافة الأطراف ذات الصلة بالسياحة من حكومة وبرلمان وقطاع خاص ومستثمرين.

واختتمت الوزيرة ، اللقاء بدعوة الشعب السويسرى لزيارة مصر للاستمتاع بما تتمتع به مصر من تنوع كبير فى منتجاتها السياحية، مشيرة إلى إمكانية المزج بين الأنماط السياحية المختلفة كالسياحة الشاطئية والسياحة الثقافية وسياحة المغامرات وغيرها.