‏‫تأكيداً لـ"الخليج 365".. رئيس البنك الدولى يزور القاهرة غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكيدا لما نشره الخليج 365 يوم 6 إبريل الماضى، سيزور ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى القاهرة غداً السبت. Advertisements وبحسب برنامج زيارة رئيس البنك الدولى للقاهرة، فإنه سيعلن فى اجتماع مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى غدا السبت، عن مبادرة جديدة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعقبها جولة بمركز خدمات المستثمرين ومركز فكرتك شركتك، ثم سيسافر إلى أسوان لتفقد مشروع بنبان للطاقة الشمسية، وهو المشروع الأهم عالميا من بين مشروعات البنك الدولى.

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