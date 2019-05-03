شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 3-5-2019 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 3-5-2019، حيث سجل سعر كيلو الفراخ 30 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 35-36 جنيها، وبلغ سعر الكتكوت بين 4.60 -5.40 جنيها تسليم المزرعة.

وسجلت أسعار البيض 35.50 جنيه للكرتونة بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 40.5 إلى 42.5 جنيها للكرتونة.