أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال أسبوع.. كم وصل سعر الجرام؟

مصراوي - كتبت- شيماء حفظي:

هبطت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد، مدعوما بالتراجع العالمي لسعر الخام.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 607 جنيهات مقابل 612 جنيها الجمعة الماضي.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 520 جنيهًا، وعيار 24 إلى 694 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4856 جنيهًا.

وعالميا، حومت أسعار الذهب اليوم الجمعة، قرب أدنى مستوياتها في أربعة أشهر الذي سجلته خلال الجلسة السابقة، بعد أن أضعف مجلس...