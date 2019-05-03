شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فريق حكومي بالإمارات لبحث أزمة "دريك أند سكل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تشكيل فريق تدقيق وتقصي مالي - يضم بيت خبرة عالمي متخصص في مجال التدقيق المالي والفني والاستقصائي- للقيام بمهمة التدقيق على اعمال شركة دريك آند سكل إنترناشيونال وفحص ملفاتها.

وتستهدف الهيئة من ذلك الوقوف على المشاريع الخاسرة التي قامت بها الشركة والأسباب التي أدت إلى تعثر وضعها المالي وتراكم الخسائر، ورفع تقرير عن نتائج الفحص إلى مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لإحالة المتسببين في أي مخالفات يتم اكتشافها إلى الجهات القضائية.

وتقوم الهيئة في الوقت الحالي بمتابعة تنفيذ الشركة للقرارات التي اتخذها المساهمون باجتماع الجمعية العمومية للشركة والمنعقدة بتاريخ 8 أبريل الماضي بالموافقة على استمرارية الشركة وعلى خطة إعادة الهيكلة التي اعتمدها مجلس إدارتها والمحاور التي تضمنتها، بحسب سي إن بي سي عربية.

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وأكدت الهيئة أنها تضطلع بالمهام المنوطة بها-وفقا لقانون الشركات وقانونها والأنظمة الصادرة عنها وفق أفضل الممارسات العالمية،

علما بأن الهيئة لديها فرقا مؤهلة وأقساما متخصصة لتنفيذ آليات وأساليب الرقابة على المؤسسات المرخصة ومتابعة الإفصاح وتطبيق متطلبات وضوابط الحوكمة ورصد المخالفات والتحقق من وقوعها والتدقيق على الشكاوى المستلمة من خلال قسم التقصي المالي .

وكشفت البيانات المالية للشركة في وقت سابق عن ارتفاع خسائرها بنسبة 280.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بالغا 4.501 مليار درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.183 مليار درهم خلال العام 2017.