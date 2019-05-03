شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتزم إصدر صكوك دولية بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مكتب إدارة الدين العام في السعودية فهد السيف إن المملكة ستُصدر صكوكا دولية جديدة قيمتها بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار في حوالي الربع الثالث من العام في إطار خطط لتنويع مصادر تمويل عجز الميزانية العامة.

وبدأت الرياض إصدار ديون في الأسواق العالمية في 2016 بعد أن تضررت أوضاعها المالية العامة بفعل انخفاض أسعار النفط العالمية، بحسب وكالة رويترز.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت المملكة أحد أكبر المقترضين في الأسواق الناشئة، وباعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار تقريبا بما في ذلك صكوك بقيمة 11 مليار دولار.

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وبنهاية 2018، بلغت قيمة الديون المحلية القائمة على المملكة ما يزيد على 80 مليار دولار، اقترضتها عبر سندات تقليدية وإسلامية.

وأصدرت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، أحدث سنداتها الدولية في يناير، لتجمع 7.5 مليار دولار من طلبات اكتتاب زادت على 25 مليار دولار.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أرامكو ستظل نشطة في أسواق الدين، مما يثير إمكانية وقوع تأثيرات محتملة على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتصنيفها الائتماني السيادي.