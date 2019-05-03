شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن مؤسس أبراج الإماراتية بكفالة 15 مليون جنيه إسترليني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سمحت محكمة في لندن بالإفراج عن عارف نقفي، مؤسس مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، بكفالة قياسية مشروطة قيمتها 15 مليون جنيه إسترليني.

وسيخضع "نقفي" للإقامة الجبرية في منزله في لندن، ويجب عليه ارتداء جهاز تتبع إلكتروني في جميع الأوقات، كما تم التحفّظ على جواز سفره، بحسب العربية نت.

وأظهرت وثائق قضائية أمس أن محكمة أمريكية قضت بالإفراج عن مصطفى عبد الودود الشريك الإداري السابق بشركة الاستثمار المباشر أبراج كابيتال بكفالة قدرها 10 ملايين دولار، شريطة أن يظل قيد الإقامة الجبرية في شقة بنيويورك .

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وتم إلقاء القبض على عارف نقفي الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار المباشر أبراج كابيتال مصطفى عبد الودود، المدير الشريك للمجموعة، في منتصف أبريل الماضي بسبب اتهامات وجهتها إليهما الولايات المتحدة بالاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وكانت أبراج أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

ووافقت مجموعة أبراج نهاية يوليو الماضي على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية إلى شركة كولوني كابيتال الأمريكية لإدارة الاستثمارات، كما وافقت كولوني كابيتال أيضا على الإشراف مؤقتا على بقية صناديق "أبراج".