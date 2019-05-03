الان تتابع مصدر في أوبك: صادرات إيران النفطية ستنخفض إلى 400-700 ألف برميل يومياً في مايو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 24 دقيقة - 3:03 م, 3 مايو 2019 م التعليقات: 0 طهران- الخليج 365: قال مسؤول إيراني مطلع على سياسة النفط ومصدر في أوبك أن صادرات إيران من النفط الخام ستنخفض إلى 400-700 ألف برميل يوميا في مايو الجاري.

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