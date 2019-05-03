الان تتابع سوفت بنك تخطط لطرح أولي لصندوق رؤية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة أن مجموعة سوفت بنك تدرس طرحا عاما أوليا لصندوق رؤية البالغ حجمه 100 مليار دولار والذي يقتنص عادة حصصا كبيرة في شركات التكنولوجيا سريعة النمو.
وبحسب التقرير، تجري سوفت بنك مفاوضات أيضا مع سلطنة عمان للاستثمار في صندوق رؤية الذي جمع معظم تمويله حتى الآن من السعودية وأبوظبي.
ولم ترد المجموعة اليابانية حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.
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