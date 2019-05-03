بِتكوين تقفز 6% لتسجل أعلى مستوياتها فى 6 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت بِتكوين إلى مستوى مرتفع جديد فى 6 أشهر اليوم الجمعة فى تحرك عزاه المتعاملون إلى عوامل فنية، فى غياب أنباء محفزة لصعود العملة المشفرة. وزادت بِتكوين أكثر من 6% لتكسر لفترة وجيزة حاجز 5700 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 14 نوفمبر، وبلغ أحدث سعر 5680 دولارا على بورصة بِتستامب، لتصل مكاسب العام الحالى للعملة الافتراضية الأولى والأكبر حوالى 55 %. Advertisements وارتفعت أيضا العملات المشفرة الرئيسية الأخرى التى تميل لمحاكاة تحركات بتكوين مثل إيثريوم واكس.آر.بي.

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