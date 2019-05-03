شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد موزعين: مبيعات السيارات التركية تهوى 56% فى إبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اتحاد موزعى السيارات الأتراك، اليوم الجمعة، إن مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة فى تركيا تراجعت 56 % على أساس سنوى فى إبريل إلى 30 ألفا و971 سيارة.
انخفضت المبيعات 48 % فى الأشهر الأربعة الأولى من العام، حسبما ذكره الاتحاد، رغم تمديد الحكومة العمل بتخفيضات ضريبية لتشجيع الشراء.
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