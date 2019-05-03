شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط.. واتجاه لانخفاض أسبوعى وسط تنامى الإنتاج الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ممهدة الطريق لانخفاض أسبوعى فى الوقت الذى من المتوقع فيه أن تبدأ زيادة فى الإنتاج الأمريكى بالوصول إلى الأسواق العالمية قريبا.

وفى الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 70.49 دولار للبرميل، منخفضة 26 سنتا بما يعادل 0.4% عن إغلاقها السابق.

ونزلت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.2% إلى 61.61 دولار للبرميل.

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ويتجه برنت صوب انخفاض أسبوعى بأكثر من 2%، فى حين هبط غرب تكساس الوسيط نحو 2.5% منذ بداية الأسبوع، وهو ما سيكون تراجعه الأسبوعى الثانى على التوالى.

وقال ميهير كاباديا المدير التنفيذى لشركة صن جلوبال انفستمنتس "أسعار النفط تراجعت فى ظل استمرار تأثير مستويات الإنتاج الأمريكى القياسية".

بلغ إنتاج النفط الخام الأمريكى مستوى قياسيا عند 12.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضى، مرتفعا نحو مليونى برميل يوميا على مدار العام الأخير، وكسرت صادرات الخام الأمريكية حاجز الثلاثة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى هذا العام، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة.