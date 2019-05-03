النفط يهبط ويتجه لانخفاض أسبوعي وسط تنامي الإنتاج الأمريكي

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تراجعت أسعار النفط اليوم، ممهدة الطريق لانخفاض أسبوعي في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تبدأ زيادة في الإنتاج الأمريكي بالوصول إلى الأسواق العالمية قريبًا.

وفي الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 70.49 دولار للبرميل، منخفضة 26 سنتا بما يعادل 0.4 % عن إغلاقها السابق. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.2 % إلى 61.61 دولار للبرميل.

ويتجه برنت صوب انخفاض أسبوعي بأكثر من اثنين بالمئة، في حين هبط غرب تكساس الوسيط نحو 2.5 % منذ بداية الأسبوع، وهو ما سيكون تراجعه الأسبوعي الثاني على التوالي.