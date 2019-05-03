الان تتابع ارتفاع خسائر شركة طيران إير فرانس كيه إل إم في الربع الأول 2019 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل باريس - الخليج 365:
أعلنت شركة طيران إير فرانس كيه إل إم، اليوم، ارتفاع خسائرها خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 320 مليون يورو، مقابل 269 مليون يورو خلال نفس الفترة العام الماضي.
وارتفعت خسائر التشغيل من 118 مليون يورو العام الماضي إلى 303 مليون يورو هذا العام، بعد أن بلغت خسائر الإضراب الذي شهدته شركة إير فرانس
75 مليون يورو.
وزادت العائدات خلال الربع الأول بنسبة 1ر3% إلى 99ر5 مليار يورو مقابل 81ر5 مليار يورو العام السابق، فيما أكدت الشركة أنها ستواصل تنفيذ مبادراتها لخفض تكاليف الوحدات، بنسبة خفض مستهدفة بالنسبة لعام 2019 تتراوح ما بين -1 % إلى 0 % مع تثبيت أسعار العملة والوقود.
ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الوقود خلال عام 2019 بواقع 650 مليون يورو مقارنة بعام 2018 لتصل التكلفة الإجمالية إلى 6ر5 مليار يورو، بناء على
توقعات صدرت يوم 26 من أبريل الماضي.
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