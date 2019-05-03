شكرا لقرائتكم خبر عن فريق جائزة مصر للتميز الحكومى يزور محافظة البحيرة للتعريف بالمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حملتها التعريفية بجائزة مصر للتميز الحكومى وأهدافها ومتابعة الجهات المرشحة لها من خلال فريقها برئاسة محمد سامى مستشار وزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى ليتجه الفريق خلال جولته إلى محافظة البحيرة.

وبحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، التقى محمد سامى باللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ لمناقشة استعدادات المحافظة فى إطار ترشحها للجائزة ليتناول اللقاء عرضاً لرؤية ورسالة وأهداف المحافظة فضلاً عن استعراض مجهودات المحافظة لتحقيق رؤية 2030.

واستعرض فريق اللجنة المعنية بالجائزة بالمحافظة خلال اللقاء، الإجراءات التى قامت بها محافظة البحيرة فيما يخص الترشح للجائزة والتعريف بطبيعتها وكيفية إعداد طلبات الترشح للمشاركة بها.

وأشاد الحضور بدور الدورات التدريبية وورش العمل التى عقدتها وزارة التخطيط بمحافظتى القاهرة والإسكندرية لما لها من أثر فى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى.



محمد سامى مستشار وزيرة التخطيط ومحافظ البحيرة

Advertisements

وشهدت المحافظة عقد عدد من الورش التدريبية والتى قام بها فريق اللجنة المعنية بالجائزة لإعداد ملفات الترشح لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة.

ومن جانبه أشار محمد سامى، إلى أهمية العمل على نشر ثقافة التميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة موضحًا قيام محافظة البحيرة بالتقدم إلى جميع فئات الجائزة على مستوى الجوائز المؤسسية وعلى مستوى الأفراد، متابعًا أن الجائزة الرئيسة تتضمن 5 جوائز تتمثل فى "جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة لتقييم الخدمات الحكومية وجائزة القيادات المتميزة فضلاً عن جائزة الابتكار والإبداع وجائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية كما استلم فريق الوزارة طلبات الترشح لجميع فئات الجائزة.

وأضاف سامى، أن الدولة تسعى إلى نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو الخدمات ليتجلى ذلك من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى.



مسئولو وزارة التخطيط مع محافظ البحيرة

يشار إلى أن فريق جائزة التميز الحكومى الممثل لوزارة التخطيط كان قد استهل جولته للتعريف بالجائرة بمحافظتى بنى سويف والغربية ليتجه بعدها إلى محافظتى الإسكندرية والقليوبية ثم إلى القاهرة فى زيارة لجامعة عين شمس ليتابع الفريق جولته متوجهًا إلى محافظة المنوفية.