حقيقة حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية بعد رمضان.. فيديو

البهى عمرو أفادت الإعلامية هبة ماهر، بأن هناك أكثر من شائعة انتشرت فى الفترة القصيرة الماضية وبالتحديد من 25 أبريل وحتى 2 مايو. وأضافت هبة ماهر،خلال تقديمها، ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، أن مجلس الوزاء قام برد على هذه الشائعات، وكشفت هبه أن مجلس الوزارء نفى شائعة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان. كما نفت الحكومة شائعة حذف 10 ملايين مواطن من بطاقة التموين عقب انتهاء شهر رمضان . تعليقات القراء

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