مقترح برلماني بإنهاء عقد المستأجر بعد وفاة المالك.. مشروع قانون الإيجار القديم

معتز الخصوصى

قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إنه سيتقدم بمقترح بشأن قانون الإيجار القديم فور وصول مشروع قانون الحكومة إلى البرلمان قريبا.

وأشار مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المقترح يتضمن وجود فترة انتقالية لإنهاء عقد الإيجار بين المالك والمستأجر تصل إلى 5 سنوات، ولا يتم فيها طرد المستأجر من الشقة ولا ينتهى عقده إلا بعد وفاة المالك أو أبنائه.

وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن المقترح يتضمن رفع القيمة الإيجارية للشقة التى يستأجرها المستأجر من المالك فى قانون الإيجار القديم بمعدل معقول، فإذا كان على...