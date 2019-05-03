"الزراعة" تحارب غلاء الأسعار.. الفول بـ 20 جنيهًا واللحمة البلدى بـ 90 والسكر بـ7 و"فرختين" بـ 38

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، زيادة المعروض من السلع الغذائية بالمنافذ والشوادر التابعة لها، حيث تقرر طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية لزيادة المعروض منها خاصة البقوليات والخضروات، ومنتجات الألبان واللحوم الأسماك بأنواعها وياميش رمضان بأسعار مناسبة تقل عن الأسواق الخارجية، لرفع العبء عن المواطن البسيط ومحدود الدخل، خاصة مع زيادة طلب استهلاك المواطنين للسلع الغذائية فى المناسبات والأعياد.

وقال المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه...