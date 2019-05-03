تعرف على الأشخاص الاعتباريين المعنيين بتعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر

كتب ـ هشام عبد الجليل أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى. وفيما يلى نرصد المعنيين بهذا التعديل وفقا لحكم المحكمة الدستورية: الأشخاص الاعتباريون وهم "منشآت حكومية - شركات – النوادى – بنوك – سفارات" وغيرها، ولن يمسّ هذا التعديل المستأجرين الآخرين "العقارات السكنية – التجارية". وجاء هذا التعديل بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" الخاص بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، فى شأن بعض...

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