شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط بالقرب من الأدنى لها في شهر مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا تزال بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي متغاضية عن ذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز حيال منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة.

وفي تمام الساعة 03:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 حزيران/يونيو 0.24% لتتداول عند مستويات 61.69$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.55$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 تموز/يوليو 0.13% لتتداول عند 70.46$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 70.32$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.82 مقارنة بالافتتاحية عند 97.83.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل والتي قد تظهر استقرار معدلات البطالة عند 3.8% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس، وذلك وسط التوقعات بأن تعكس قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد توضح تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 181 ألف وظيفة مضافة مقابل 196 ألف وظيفة مضافة في آذار/مارس، ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع اتساع العجز إلى ما قيمته 73.0$ مليار مقابل 72.0$ مليار في شباط/فبراير، وأظهر القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن شباط/فبراير.

وصولاً إلى صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 52.9 مقابل 55.3 في آذار/مارس، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 57.2 مقابل 56.1 في آذار/مارس، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي هناك.

كما تترقب الأسواق أيضا لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بداً من رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في الندوة الوطنية للجمعية الدولية لاقتصاديات الأعمال في ستوكهولم، مروراً بإلقاء نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا خطاباً في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا تحت عنوان "النماذج، الأسواق والسياسة النقدية".

وذلك قبل أن نشهد مشاركة رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "فريدمان والتاريخ الطويل لقواعد السياسة النقدية"، ومشاركة رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد في حلقة نقاش حيال السياسة النقدية في جامعة ستانفورد، وبالتزامن مع الكشف عن التقرير النصف سنوي لوزارة الخزانة الأمريكية حيال السياسات الاقتصادية الدولية وأسعار الصرف.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو في واشنطون والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الثالث على التوالي وسط المضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.

بخلاف ذلك، فقد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط يوم الأربعاء اتساع الفائض إلى 9.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 26 من الشهر الماضي مقابل 5.5 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.3 مليون برميل، ولنشهد ارتفاع المخزونات إلى 470.6 مليون برميل، وتظل المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.9 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.3 مليون برميل، لتعد المخزونات 6% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الأربعاء الماضي أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أنه قد انتهي هو والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر من محادثات مثمرة وبناءه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سيرأس وفداً صينياً سيزور واشنطون الأربعاء المقبل لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية، وجاء ذلك بالتزامن مع تنامي التوقعات باحتمالية توصل الطرفين لاتفاق تجاري قريباً.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو عن كون المنظمة تسعى وتحاول عدم تسييس النفط وأسواق النفط ودمجها مع الأغراض السياسية، موضحاً أن أخبر أعضاء أوبك مراراً وتكراراً أن عليهم ترك جوازات سفرهم قبل القدوم لأوبك والتخلي عن أهداف ومصالح الدول الخاصة بهم، ومضيفاً أنه سيكون من المستحيل استبعاد إيران والنفط الإيراني من أسواق النفط.

وجاء ذلك عقب ساعات من أفادت وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه يوم الأربعاء الماضي بأن سوق النفط لا يزال هشاً في ظلال عدم اليقين الذي يحيط بمعدلات الإنتاج في كل من ليبيا ونيجيريا، وسط أعربه أن من يستخدمون النفط كسلاح ضد الدول يهددون وحدة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وربما يتسببون في انهيارها، موضحاً أن من يلجأ إلى النفط كسلاح سياسي يجب أن يتحمل العواقب.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعرب مؤخراً أنه لن تتم تمديد الإعفاءات من تطبيق العقوبات الاقتصادية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية بحلول انقضاء أجلها والذي أنقى بالأمس، ونوه أيضا في مطلع الأسبوع أن بلاده ستضمن وفرة المعروض النفطي بالأسواق، وذلك مع تطرقه لكون المباحثات التجارية الأمريكية الصيني لن تتأثر بقرار واشنطون بإنهاء الإعفاءات والتي كانت الصين تتمتع بها خلال الستة أشهر الماضية.

وفي نفس السياق، فقد نوه وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح يوم الثلاثاء الماضي أن أوبك وحلفائها المنتجين للنفط وعلى رأسهم روسيا، قد يقوموا بتمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج العالمي للنفط والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من هذا العام، إلى النصف الثاني من العام الجاري وذلك من أجل استعادة التوازن بالأسواق.

كما أفاد المهندس خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر لدى عالمياً ولدى أوبك، لن تقوم بزيادة إنتاجها النفطي وستلتزم بحدود الإنتاج النفطي المحددة وفقاً لاتفاق أوبك لخفض إنتاج، وفي سياق أخر، أعرب الفالح أيضا أن بلاده لديها استعداد لتلبية طلب مستهلكي النفط عقب انقضاء أجل إعفاءات واشنطون من تطبيق عقوباتها الاقتصادية على قطاع النفط الإيراني.

وفي المقابل، أفاد الرئيس الإيراني حسن روحاني أيضا الثلاثاء الماضي بأن بلاده ستواصل تصدير النفط على الرغم من تشديد العقوبات الأمريكية، معرباً أن القرار الأمريكي بضرورة وصول صادرات النفط الإيرانية للصفر قرار خاطئ ولن يتم تنفيذه على أرض الواقع، موضحاً أن الأمريكيون أنفسهم سيرون إن إيران ستواصل تصدير نفطها وأنها قد تقوم بمنع مرور شاحنات النفط عبر مضيق هرمز في حالة محاولة أمريكا تعطيل ومنع صادراتها.

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استبعد مؤخراً إقدام المملكة العربية السعودية على زيادة إنتاجها النفطي عقب التفعيل الكامل للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، موضحاً أن المملكة هي من دعت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً إلى الالتزام باتفاق أوبك لخفض الإنتاج، ومضيفاً أن بلاده لن تقدم على زيادة إنتاجها النفطي عقب انقضاء أجل إعفاءات واشنطون من تطبيق عقوباتها الاقتصادية قطاع النفط الإيراني.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 20 منصة إلى إجمالي 805 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 26 من نيسان/أبريل، لتعكس ثاني انخفاض أسبوعي لها على التوالي، إلا أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.