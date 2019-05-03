شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على اللون الأحمر لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات الأسبوع على اللون الأحمر لتلحق بنظيرتها الأمريكية وسط ضعف مستويات السيولة في ظلال تغيب نبض التداول اليوم الجمعة عن مؤشرات الأسهم الصينية واليابانية بسبب عطلات رسمية هناك، ووسط تطلع المستثمرين للكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكية وما سيسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عقب ساعات من انقضاء اجتماع اللجنة الأربعاء الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الأربعاء الماضي أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أنه قد انتهي هو والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر من محادثات مثمرة وبناءه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سيرأس وفداً صينياً سيزور واشنطون الأربعاء القادم لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية، وجاء ذلك بالتزامن مع تنامي التوقعات باحتمالية توصل الطرفين لاتفاق تجاري قريباً.

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مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج شهد تراجعاً بنسبة 0.70% ليخسر 208.31 نقطة ويصل إلى المستوى 29,735.87، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.80% ليخسر هو الأخر 17.71 نقطة ويصل إلى المستوى 2,195.04.

وبالنظر إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد تراجع بنسبة 0.42% ليخسر 42.71 نقطة ويصل إلى المستوى 10,043.04، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.05% ليخسر هو الأخر 3.11 نقطة ويصل إلى المستوى 6,335.30.