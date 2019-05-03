شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع تصاريح البناء في استراليا تفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة تصاريح البناء لشهر آذار/مارس والتي أوضحت تراجعاً 15.5% مقابل ارتفاع 19.1% في شباط/فبراير الماضي، لتعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتراجع 12.5%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 27.3% مقابل 12.3%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 25.1%.

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