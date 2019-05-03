شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بلوغ القيمة السوقية تريليون دولار..المدير التنفيذي لـ"مايكروسوفت" يرفض الاحتفال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال المدير التنفيذي لـ"مايكروسوفت" "ساتيا ناديلا" إنه لا يهتم بما إذا بلغت القيمة السوقية لشركة البرمجيات الأمريكية حاجز تريليون دولار من عدمه تحت قيادته.



وأعرب "ناديلا" عن رفضه أي مظاهر احتفال داخل الشركة بعد بلوغ القيمة السوقية هذا المستوى مشيراً إلى أن الأهم هو مواصلة النجاح والنمو.



وبعد ارتفاع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 230% منذ فبراير/شباط عام 2014 عندما تولى منصب المدير التنفيذي للشركة، قال "ناديلا" إن الامر غير هام على الإطلاق بالنسبة له.

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وأعلن المدير التنفيذي لـ"مايكروسوفت" أنه يفضل التركيز على مستقبل الشركة بدلا من الاحتفالات وما أشبه، كما أن مواصلة النمو بعد تحقيق أرباح وإيرادات قوية في الربع السنوي الأول سيضيف المزيد من النجاحات.



وعلق "ناديلا" أن "مايكروسوفت" تحاول باستمرار تلافي الأخطاء وتحقيق النجاح وعدم النظر إلى الماضي فضلاً عن التركيز على الإبداع والتطوير.



وكانت "مايكروسوفت" قد حققت إيرادات فصلية قوية في الربع الأول بدعم من إيرادات الحوسبة السحابية على رأسها خدمة "أزور" التي جنت منها الشركة إيرادات بحوالي 9.6 مليار دولار في الربع السنوي الأول بنمو نسبته 41% من نفس الفترة عام 2018.



وخلال التعاملات، انخفض سهم "مايكروسوفت" بحلول الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 1126.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 128 دولارا وأقل سعر عند 125.5 دولار لتهبط القيمة السوقية أدنى تريليون دولار.