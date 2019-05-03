شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي تقود الأسهم الأمريكية للإغلاق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دفعت تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمس سوق الأسهم الأمريكية للإغلاق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي، وذلك بالتزامن مع خسائر قطاع الطاقة في ظل هبوط أسعار النفط.



وكان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى على الفائدة دون تغيير وألمح إلى الالتزام بنهج الصبر، كما أكد رئيس البنك "باول" على قوة سوق العمل والنمو الاقتصادي لكنه أشار إلى انخفاض التضخم وعدم وجود دافع يحرك سعر الفائدة سواء بالهبوط أو بالصعود.



ومن المنتظر الجمعة صدور تقرير الوظائف في أمريكا الذي يحدد حالة سوق العمل ومعدل البطالة، وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد 181 ألف وظيفة في أبريل/نيسان.



وكشفت بيانات اليوم عن استقرار عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا عند 230 ألف طلب مقارنة بتوقعات محللين بانخفاضها الأسبوع الماضي.

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وتعرض قطاع الطاقة لضغوط قوية اليوم في ظل انخفاض سعر "ويست تكساس" بنسبة 2.8% ليغلق عند 61.81 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.6 دولار وأقل سعر عند 60.9 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 2% مغلقاً عند 70.75 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.2 دولار وأقل سعر عند 69.6 دولار.



أما على صعيد سوق الأسهم، فقد انخفض "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 122 نقطة) إلى 26307 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 26454 نقطة وأقل مستوى عند 26180 نقطة.



وانخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 2917 نقطة، وبلغ اعلى مستوى عند 2931 نقطة وأقل مستوى عند 2900 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 8036 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 8094 نقطة وأقل مستوى عند 7976 نقطة.