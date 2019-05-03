شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات معتدلة للعملات الرقمية..والريبل تنخفض بشكل طفيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد سوق العملات الرقمية مكاسب معتدلة خلال تعاملات اليوم للجلسة الثانية حيث تراوحت المكاسب بين 1% و3%، بحسب بيانات "كوين 360".



وبعد تسجيل أعلى مستوياتها في سبعة أيام عند 0.311 دولار بالامس، انخفضت الريبل قليلاً خلال تعاملات اليوم، ولكنها لا تزال تحتفظ بمكاسب نسبته 0.43% على أساس أسبوعي.



وفي سياق متصل، أظهرت نتائج مسح أجرته شركة "فيديليتي" الأمريكية أن 22% من مستثمري المؤسسات المالية في الولايات المتحدة يحتفظون بأصول رقمية.

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وعلى صعيد التداولات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.30 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.31 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولار.



هذا، وارتفع "بتكوين" بنسبة 1.9% إلى 5510 دولارات، وبلغت أعلى سعر اليوم عند 5537.1 دولار وأقل سعر عند 5388.2 دولار.



واقتربت القيمة السوقية للعملات الرقمية مجتمعة من 177.06 مليار دولار في الوقت الحالي، وعلى بعد 1.9 مليار دولار من أعلى مستوى أسبوعي سجلته في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان.