شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا" تستهدف جمع 2.3 مليار دولار عبر طرح سندات وبيع أسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "تسلا" أنها تستهدف جمع ما يقرب من 2.3 مليار دولار عن طريق بيع حصة من الأسهم وطرح سندات، وذلك في أعقاب تسجيل شركة السيارات الكهربائية خسائر فصلية حادة في الربع السنوي الأول من العام الجاري.



يأتي ذلك رغم تصريحات المدير التنفيذي "إيلون ماسك" مراراً بأن "تسلا" ليست في حاجة إلى أي تمويل وان الشركة قادرة على مواجهة أي تحديات كما أنها ستحقق المستهدف من الإنتاج وتسليم السيارات.



وكانت "تسلا" قد سجلت خسائر فصلية هي الأسوأ في تاريخها وانخفضت السيولة لديها بأكثر من 40% إلى 2.2 مليار دولار في الربع السنوي الأول هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

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وتتوقع الشركة جمع 642.3 مليون دولار عن طريق بيع نحو 2.7 مليون سهم من أسهمها، وألمح "ماسك" إلى احتمالية شراءه أسهما بحوالي عشرة ملايين دولار منها.



وبلغت الخسائر الفصلية لـ"تسلا" حوالي 702 مليون دولار في الربع الأول نتيجة مواجهة صعوبات في شحن وتسليم "موديل 3" من مصانعها في كاليفورنيا إلى الصين وأوروبا.



وأكدت الشركة على أنها لا تتوقع تحقيق أي أرباح في الربع السنوي الثاني لكنها أكدت على مستهدفها بتسليم 400 ألف سيارة هذا العام.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.4% إلى 244.2 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 247.1 دولار وأقل سعر عند 237.7 دولار.