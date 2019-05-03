شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على خسائر لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي بضغطٍ من انتعاش الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار تقييم قرار الاحتياطي الاتحادي وتصريحات رئيسه "جيروم باول".



يأتي ذلك قبيل صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي من المتوقع أن يظهر إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 180 ألف وظيفة في أبريل/نيسان واستقرار معدل البطالة دون تغيير.



كان الاحتياطي الاتحادي قد ثبت الفائدة عند 2.50%، وألمح إلى استمرار تبني نهج الصبر في تحريكها وصرح "باول" بأنه لا توجد ضرورة لخفض أو رفع الفائدة في الوقت الحالي.

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وكشفت بيانات حكومية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا قد استقر عند 230 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



في سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



وانخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.8% وأغلقت عند 14.617 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 14.735 دولار وأقل سعر عند 14.57 دولار.