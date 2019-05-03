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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض رغم بيان البنك المركزي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم على الرغم من تصريحات إيجابية من بنك إنجلترا بشأن الاقتصاد البريطاني.
وأبقى البنك المركزي البريطاني على معدل الفائدة عند 0.75% دون تغيير، كما أبقى على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني.
وذكر بنك إنجلترا في بيان أنه رفع التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة إلى 1.5% خلال 2019 من تقديرات سابقة عند 1.2%، كما توقع مواصلة النمو خلال عامي 2020 و2021.
وتعقيباً على القرار، صرح رئيس بنك إنجلترا "مارك كارني" بأن البنك المركزي ربما يرفع معدلات الفائدة خلال السنوات القليلة القادمة بأسرع مما تتوقع الأسواق.
وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3029، وسجل أعلى مستوى عند 1.3082 وأقل مستوى عند 1.3018.
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