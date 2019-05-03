شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل خسائره ويغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مواصلة خسائرها للجلسة الثانية على التوالي في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا استقر عند 230 ألفا في الأسبوع الماضي.



وكان القطاع الخاص الأمريكي قد أضاف 275 ألف وظيفة في أبريل/نيسان، وهي أكبر زيادة منذ يوليو/تموز الماضي.

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وسوف يصدر غدا تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، ومن المتوقع إضافة أكثر من 180 ألف وظيفة في الشهر الماضي مع استقرار معدل البطالة.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1% إلى 1272 دولارا للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1279.4 دولار وأقل سعر عند 1276.3 دولار.