الاقتصاد

الذهب يواصل خسائره ويغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل خسائره ويغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مواصلة خسائرها للجلسة الثانية على التوالي في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.


وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا استقر عند 230 ألفا في الأسبوع الماضي.


وكان القطاع الخاص الأمريكي قد أضاف 275 ألف وظيفة في أبريل/نيسان، وهي أكبر زيادة منذ يوليو/تموز الماضي.

Advertisements


وسوف يصدر غدا تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، ومن المتوقع إضافة أكثر من 180 ألف وظيفة في الشهر الماضي مع استقرار معدل البطالة.


وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.


وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1% إلى 1272 دولارا للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1279.4 دولار وأقل سعر عند 1276.3 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يواصل خسائره ويغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا