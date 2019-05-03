شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينخفض رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خاصة العملة الأمريكية خلال تداولات اليوم رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية أشارت إلى انتعاش القطاع الصناعي في دول التكتل الموحد.



واستعابت الأسواق قرار الاحتياطي الاتحادي أمس الذي ثبت من خلاله معدل الفائدة دون تغيير عند 2.50% معلنا التمسك بنهج الصبر في تحريكها.



وأكد البنك المركزي على قوة سوق العمل والنمو الاقتصادي رغم استمرار ضعف التضخم بقيمته الأساسية، وأوضح رئيس البنك "جيروم باول" أنه لا توجد ضرورة لرفع أو خفض الفائدة في الوقت الحالي.

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من ناحية أخرى، كشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو ارتفع إلى 47.9 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللون تحقيق الاستقرار عند المستوى 47.8 نقطة.



وعلاوة على ذلك، ارتفع النشاط الصناعي في فرنسا إلى 50 نقطة وفي إيطاليا إلى 49.1 نقطة، بينما تراجع في ألمانيا إلى 44.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 17:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.1179، وسجل أعلى مستوى عند 1.122 وأقل مستوى عند 1.1173.