شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يزيد خسائره إلى أكثر من 3% ويتراجع أدنى مستوى سبعين دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم متأثرةً بضغوط زيادة المخزونات والإنتاج النفطي في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع انتعاش الدولار مما ضغط على السلع.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في أمريكا قد قفزت بحوالي عشرة ملايين برميل في الأسبوع الماضي، كما أن الإنتاج المحلي النفطي في البلاد قد ارتفع بمائة ألف برميل يومياً مسجلا 12.3 مليون برميل يومياً.



ويواصل الإنتاج الأمريكي الضغط على أسعار النفط متسبباً في وفرة المعروض العالمي رغم محاولات "أوبك" وحلفائها تقليص المعروض عن طريق اتفاق خفض الإنتاج بـ1.2 مليون برميل يومياً.

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وارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



وهبط خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.7% إلى 61.2 دولار للبرميل، وبلغ أعلى مستوى عند 63.9 دولار وأقل سعر عند 60.9 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 3.1% إلى 69.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 72.2 دولار وأقل سعر عند 69.6 دولار.