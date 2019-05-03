شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي بشكل سلبي أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما نظيره الأمريكي، وذلك بعد استيعاب الأسواق لقرار الاحتياطي الاتحادي أمس وتصريحات رئيسه "جيروم باول".



وأعلن البنك المركزي الأمريكي أمس تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين 2.25% و2.50% دون تغيير، وهو ما اتسق مع توقعات واسعة النطاق في الأسواق.



ولم يلمح البنك المركزي إلى رفع أو خفض الفائدة، ولكنه شدد على التمسك بنهج "الصبر" في تحريكها الذي تبناه منذ بداية العام الجاري.

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وأوضح رئيس البنك المركزي "باول" أن اعضاء الاحتياطي الاتحادي لا يرون ضرورة لتحريك أسعار الفائدة في الوقت الحالي مشيراً إلى أن ضعف معدل التضخم مؤقت.



وكان البنك المركزي الكندي قد أعلن الشهر الماضي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند 1.75%، ولم يلمح إلى رفعها أو خفضها.



من ناحية أخرى، أشارت مصادر بالبيت الأبيض إلى أن هناك توقعات بتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري بحلول الغد وربما في غضون الأسبوعين القادمين.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7418، وسجل أعلى مستوى عند 0.745 وأقل سعر عند 0.7418.