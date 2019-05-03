شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأمريكية عقب استيعاب قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بعد استيعاب الأسواق لقرار الاحتياطي الاتحادي وتصريحات رئيسه "جيروم باول"، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن طلبات إعانة البطالة استقرت عند 230 ألفا في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات بانخفاضها إلى المستوى 215 ألفاً.

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وكان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى على الفائدة دون تغيير وأكد على قوة النمو الاقتصادي وسوق العمل هذا العام، لكنه أثار القلق بشأن انخفاض التضخم بقيمته الأساسية دون المستهدف الذي حدده عند 2%.



وصرح "باول" بأن البنك المركزي لا يرى أي ضرورة تجبره على تحريك أسعار الفائدة صعوداً أو هبوطاً مشيراً إلى أن النمو سيقى قويا حتى نهاية العام الجاري.



وفيما يتعلق بالتعاملات اليوم، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 26445 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 8087 نقطة، بينما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 2930 نقطة.