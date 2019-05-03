شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع رغم توقعات سلبية بشأنه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم رغم توقعات سلبية بشأنه خلال العام المقبل وارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأظهر مسح أجرته "رويترز" أن البلاديوم سوف يزيد سعره بنحو 485 دولار للأوقية عن سعر البلاتين هذا العام، ولكن هذه الفجوة السعرية سوف تتضاءل خلال العام القادم.



وكان البلاديوم قد ارتفع سعره إلى 449.55 دولار للأوقية أوائل عام 2016 وبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس/آذار عند 1600 دولار للأوقية، ولكن السعر انخفض منذ ذلك الحين ليقترب من 1400 دولار.

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وتوقع المسح الذي شارك فيه 27 خبيرا ومحللا اقتصادياً هذا الشهر أن يصل متوسط سعر البلاديوم هذا العام إلى 1350 دولارا للأوقية ثم 1275 دولارا عام 2020.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



وارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1349.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى مستوى عند 1356.3 دولار وأقل سعر عند 1325 دولارا.