الان تتابع مصادر: إنتاج النفط السعودي قد يرتفع في يونيو لكنه سيظل داخل حصة أوبك+ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 17 دقيقة - 9:09 ص, 3 مايو 2019 م التعليقات: 0 الرياض- الخليج 365: قالت مصادر اليوم الجمعة أن إنتاج النفط السعودي قد يرتفع في يونيو لكنه سيظل داخل حصة أوبك+

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