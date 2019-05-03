الان تتابع النفط يواصل تراجعه في آسيا وبرنت عند 70.48 دولاراً والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

تواصل أسعار النفط تراجعها في آسيا الجمعة متأثرة بالمخزونات الأميركية بينما يحاول المستثمرون تقييم انعكاسات العقوبات الأميركية المفروضة على إيران والأزمة في فنزويلا.

وحوالى الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، تراجع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم حزيران/يونيو 12 سنتا ليبلغ سعره 61,69 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم تموز/يوليو، فقد انخفض 27 سنتا إلى 70,48 دولارا.

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وأفادت أرقام نشرتها الوكالة الأميركية لمعلومات الطاقة الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت ارتفاع بمقدار 9,9 ملايين برميل الأسبوع الماضي بينما وصل الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 12,3 مليون برميل يوميا.

وتفسر زيادة مخزونات الطاقة الأميركية دائما بتراجع الطلب في أول اقتصاد في العالم، مما يؤثر سلبا على الأسعار.

لكن بنجامين لو المحلل في مجموعة “فيليب فيتشرز” في سنغافورة، رأى إن “الأسعار تبدو مع ذلك مدعومة بسبب حصص الحد من إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وشركائها والعقوبات الميركية على إيران وفنزويلا”.

وبلغ سعر برميل برنت عند الإقفال في لندن الخميس 70,75 دولارا بتراجع قدره 1،43 دولار.وفي نيويورك، أغلق سعر برميل النفط الخفيف على 61,81 دولارا بتراجع قدره 1,79 دولار.