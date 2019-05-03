شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن مشروعات مدينة العبور الجديدة فى 17 معلومة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مدينة العبور الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتحظى باهتمام كبير من قبل وزارة الإسكان منذ بدء وضع حجر أساس أول مشروع بها ، وتخطت قيمة الاستثمارات التى تم توجيهيا للمدينة خلال عام 4.9 مليار جنيه ..وفى هذا التقرير نقدم أبرز المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العبور الجديدة وهى كالتالى . 1- بلغت قيمة الأعمال والاستثمارات التى تم طرحها وجارٍ تنفيذها بمدينة العبور الجديدة خلال عام 4.9 مليار جنيه. 2- جارى تنفيذ 26160 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى. 3- جارى تنفيذ 3120 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر. 4- لغت نسبة تنفيذ مشروع سكن مصر حتى الان 65 %. 5- تم البدء فى تنفيذ 2496 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز. 6- رئيس الجهاز أعلن عن بدء تنفيذ 35 مشروعاً خدمياً أبرزها 4 مدارس للتعليم الأساسى ومدرستين للتعليم الثانوى ومدرسة تجريبية و4 حضانات. 7- جارى تنفيذ 13 مركزاً تجاريا و3 مراكز طبية و5 ملاعب رياضية. 8- تم ترفيق 1978 قطعة أرض متمثلة فى الآتى "415 قطعة بالإسكان الاجتماعى – 460 قطعة بمشروع بيت الوطن – 1103 قطع بالإسكان الأكثر تميزاً" بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة. Advertisements 9- جارى استكمال أعمال شبكة الطرق بمنطقة الـ2600 فدان بجانب شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة بأطوال تصل إلى 150 كم. 10- تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه بطول 23 كم وشبكات الصرف بطول 45 كم. 11- تم الانتهاء من تنفيذ شبكات ضغط متوسط بطول 80 كم وضغط منخفض بطول 169 كم. 12- تم الانتهاء من فرمة الطرق بطول 109 كم وطبقة أسفلتية رابطة للطرق بطول 54 كم. 13- تم افتتاح طريق (R 1) الرابط بين الطريق الأوسطي والطريق الإقليمي. 14- تم الانتهاء من مد شبكات الغاز لـ407 عمارة . 15- تم الانتهاء من شبكة التليفونات لـ488 عمارة. 16- جارى إنهاء المخططات التفصيلية لمساحة 5 آلاف فدان. 17- جارى تنفيذ 6864 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر.

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