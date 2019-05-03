جنرال اليكتريك يبحث عن قاع صاعد - تحليل – 02-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر السهم بانخفاضه التصحيحي خلال تداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحاول بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليرتفع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات الدعم المحوري 10.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 10.50 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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