شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 02-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استند السهم بانخفاضاته الأخيرة على المستويات اللحظية لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وأيضاً مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليضاعف بذلك الضغوط السلبية على تداولاته القادمة ، ويبقي آخر محطاته الإيجابية خط الاتجاه الصاعد .

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ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 38.80 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 40.44 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه