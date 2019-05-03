شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يبدأ موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 02-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات التصحيحية ، وذلك بعد كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر ، ويأتي هذا الانخفاض أمام الدعم الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

Advertisements

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 53.99 ، طيلة ثبات المقاومة 57.14 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط