شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، أمام تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 23.55 ، ومن ثم تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال هذا الدعم .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط