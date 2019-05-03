شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 02-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الداش كوين على ثباته فوق مستوى 116.40، ليبقى السيناريو الإيجابي قائماً لهذا اليوم، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 130.20، في حين يشترط تحقيقه الثبات فوق مستوى 116.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 116.00 والمقاومة 130.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد